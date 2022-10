Unfall in Neusäß: Frau übersieht Motorradfahrer

In Neusäß übersieht eine Autofahrerin einen entgegen kommenden Motorradfahrer und stößt mit ihm zusammen.

Eine 42-jährige Autofahrerin verursachte laut Polizei am Dienstag in Neusäß einen Unfall. Gegen 7 Uhr morgens bog sie von der Westheimer Straße ab. Dabei übersah sie einen 55-jährigen Motorradfahrer, der ihr entgegenkam. Es kam zu einer leichten Berührung, der Mann stürzte. Er brach sich einen Arm und verletzte sich am Knie. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 6000 Euro. (mom)