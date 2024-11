Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes

An einem geparkten Auto am Neusässer Kaufland ist am Donnerstag ein hoher Schaden entstanden. Nach Angaben der Polizei stand das Auto zwischen 12 und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz. Vermutlich beim Ausparken prallte ein anderer, bislang unbekannter Wagen, in die Beifahrerseite des Autos und richtete einen Schaden in Höhe von 5000 Euro an. Bislang ist unklar, wer den Unfall verursacht hat. Daher bittet die Gersthofer Polizei um Hinweise unter Telefon 0821/323-1810. (corh)

