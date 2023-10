Neusäß

17:30 Uhr

Unfallschwerpunkte in Neusäß: An der Hauptstraße kracht es immer wieder

Plus Im Zentrum von Neusäß passieren vor allem an den Einmündungen zur Hauptstraße viele Unfälle. Aber es gibt noch einen anderen, neuen Schwerpunkt.

Von Angela David

Alle zwei Jahre schaut sich der Stadtrat von Neusäß die Verkehrs- und Unfallstatistik der Polizei genauer und diskutiert über neuralgische Punkte. Diesmal zeigte die Auswertung zumindest seit Ende 2020 keinen Unfall, der für einen Menschen mit dem Tod endete. Der tragische Unfall an der Zimmerly-Kreuzung, der Anfang Dezember 2020 einer 77-jährigen Fußgängerin das Leben kostete, als sie von einem abbiegenden Bus angefahren wurde, blieb seitdem zum Glück der einzige Verkehrsunfall mit Todesfolge.

Die Auswertung der Verkehrspolizei erstreckt sich über drei Jahre. Für Neusäß sind die gefahrenträchtigen Stellen und Kreuzungen bekannt, auch wenn laut Gabriele Albrecht, Sachbearbeiterin Verkehr bei der Polizei für den Landkreis Augsburg, meist kein einheitliches Unfallgeschehen feststellbar ist. Dies berichtete sie in der jüngsten Sitzung des Neusässer Planungs- und Umweltausschusses. Das heißt, mal kracht es beim Linksabbiegen oder beim Überqueren. Etwa an der Kreuzung Hauptstraße/Parkstraße/Remboldstraße oder auch an der Kreuzung Hauptstraße/Gartenstraße. Oft kracht es auch an der Kreuzung Hauptstraße/Ortliebstraße/Daimlerstraße, der sogenannten Zimmerly-Kreuzung. Seit September 2020 haben bei insgesamt 15 Unfällen an dieser Stelle (außer dem Todesopfer)vom Dezember) sechs Personen leichte Verletzungen erlitten. Darunter sind aber auch Kleinunfälle wie Parkrempler etc. Drei leicht Verletzte gab es weiter westlich an der Kreuzung Hammeler Landstraße/Hauptstraße/Lohwaldstraße, bei insgesamt elf Unfällen.

