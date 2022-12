Neusäß

12:00 Uhr

Unverhoffter Geldsegen vor Weihnachten für die Stadt Neusäß

Plus Auch Neusäß profitiert vom erhöhten Finanzausgleich der Staatsregierung. Statt 3,8 Millionen wird die Stadt nun 5,1 Millionen an Schlüsselzuweisungen erhalten.

Von Angela David

Kurz vor Weihnachten gab es von der Bayerischen Staatsregierung noch Geschenke: Da die Kommunen heuer insgesamt 765 Millionen Euro mehr beim Kommunalen Finanzausgleich erhalten, kann sich auch Neusäß über 1,3 Millionen mehr in der Stadtkasse freuen. "Darüber hinaus haben wir in diesem Jahr die Zuweisung ungewöhnlich früh erhalten", sagte Bürgermeister Richard Greiner in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses.

