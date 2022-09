Vandalismus: Jugendliche randalieren in Neusäß

In Neusäß wird die Glasscheibe eines Werbeschildes eingeschlagen, Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen. Die Polizei macht eine Gruppe von Jugendlichen verantwortlich.

Einem Zeugen zufolge liefen in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht mehrere Jugendliche die Daimlerstraße entlang. Einer aus dieser Gruppe schlug die Glasscheibe eines Werbeschildes ein, berichtet die Polizei. Auf Ansprechen flüchteten die Jugendlichen. Im Verlauf der Nacht rissen Unbekannte außerdem in der Portnerstraße in Täfertingen fünf Verkehrszeichen aus der Verankerung bzw. knickten diese um, berichten die Beamten.

Dass hier ein Zusammenhang besteht, sei denkbar. Vielleicht waren die Jugendlichen auf dem Heimweg, mutmaßt die Polizei. Zur gleichen Zeit fand in Neusäß das Volksfest statt. Die Unbekannten hinterließen einen Gesamtschaden von etwa 700 Euro. (kinp)