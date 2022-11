Neusäß

06:10 Uhr

Verändert ein Neubau der Uniklinik das Leben in Westheim und Steppach?

Plus Es ist eine dicke Überraschung: Statt einer Sanierung ist nun der Neubau für das Klinikgebäude der Favorit. Damit rückt die Uniklinik wohl noch näher.

Von Angela David-Knoll, Angela David-Knoll, Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Selbst der Bürgermeister hat die Neuigkeit aus der Zeitung erfahren: Nun wird die Uniklinik Augsburg möglicherweise neu gebaut statt saniert. Für Neusäß bedeutet das, dass der Gebäudekomplex näher an die Stadtteile Westheim und Steppach heranrücken könnte. Denn fest scheint zu stehen: Die Uniklinik muss nahe der neuen Medizin-Fakultät liegen. Zwar gibt es aktuell weder einen Zeit- noch einen genauen Lageplan. Fest steht jedoch: In der Stadt Neusäß will man versuchen, "viel Mehrwert und wenig Schaden" für die Stadt aus den Verhandlungen herauszuholen, so Bürgermeister Richard Greiner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen