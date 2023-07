Neusäß

18:15 Uhr

Vereine beim Stadtfest Neusäß: Wenn Sportler zu Barkeepern werden

Am Cocktailstand der Narrneusia auf dem Neusässer Stadtfest herrscht ein tropisches Lebensgefühl.

Plus Die Neusässer Vereine beleben ehrenamtlich das Stadtfest mit Speis‘, Trank & spannenden Attraktionen. Ein kulinarischer und sportlicher Rundgang am Donnerstag.

Ein gezielter Tritt mit dem Fußballen, ein passgenauer Schlag mit der Faust – und der völlig überraschte Gegner liegt chancenlos am Boden. Mit solch spektakulären Kampfsport-Demonstrationen hatte der Verein TWIN Taekwondo aus Neusäß-Westheim das zweite, längere Wochenende des Neusässer Stadtfestes eröffnet und auf der Showbühne vom ersten Moment an für begeisterten Jubel der zahlreich erschienenen Gäste gesorgt. Diese aufwühlende Kampfkunstvorführung war buchstäblich ein schlagkräftiger Beweis dafür, wie vielfältig das Neusässer Vereinsleben aufgestellt ist und mit wie viel Herzblut dieses seit vielen Jahren das traditionelle Stadtfest am Leben erhält.

Chili con Carne nach Geheimrezept auf dem Stadtfest Neusäß

Doch die Sportlerinnen und Sportler der Stadt begeistern nicht nur mit ihren Bewegungskünsten auf der Showbühne, sondern wissen auch wunderbar als Köche und Barkeeper für das leibliche Wohl der Besucher zu sorgen. So etwa die Handballabteilung des TSV Neusäß, die bereits seit einem ganzen Jahrzehnt die Gäste des Stadtfestes mit Speis und Trank versorgt. Diesmal hat es sie kulinarisch in die heißen Gefilde von Mexiko verschlagen – mit eiskalten Desperados, blutroter Sangria und einem feurigen Chili con Carne, welches nach den Angaben der Vereinsmitglieder Nicola Ludwig und Sabine Mahle nach einem streng gehüteten Geheimrezept hergestellt wird. Das Regenwetter am Vortag hätten sie genutzt, um die Bestände des Verkaufsstandes wieder aufzufüllen.

