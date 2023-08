Verkehrsberuhigter Ausbau der Fliederstraße in Neusäß verzögert sich

Das schlechte Wetter führt dazu, dass der Ausbau in der Fliederstraße nicht wie geplant vorankommen kann.

Die Umbaumaßnahmen im Rahmen eines verkehrsberuhigten Ausbaus der Fliederstraße verzögert sich um einige Wochen. Wie die Stadt Neusäß mitteilt, können witterungsbedingt bestimmte Arbeiten wie das Asphaltieren derzeit nicht durchgeführt werden. Das Ende der Bauzeit verschiebt sich dadurch auf Ende September/Anfang Oktober.

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

Die Verkehrsfläche wird gemäß Beschluss des Planungs- und Umweltausschusses der Stadt Neusäß von 2020 als verkehrsberuhigter Bereich umgestaltet. Hierzu werden bei der Fliederstraße 1, am Ende der Nelkenstraße sowie im Kurvenbereich auf Höhe der Fliederstraße 16 entsprechende Pflanzinseln gebaut. Jeweils am Beginn der Zone entstehen Auframpungen, um zu signalisieren, dass hier der verkehrsberuhigte Bereich beginnt. Gehweg und Fahrbahn befinden sich dann auf einem Niveau und es herrscht Schrittgeschwindigkeit in dieser Zone. Mit Umsetzung der Maßnahme wird das Parken in der Fliederstraße in extra gekennzeichneten Bereichen möglich sein. (AZ)

