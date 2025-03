Vernissage und Kunstausstellung „Anders Normal“ mit Clara Geenen

In der Philippuskirche in Neusäß-Westheim, Kobelstraße 11, findet am Freitag, 21. März, um 19 Uhr eine Vernissage mit Bildern der Neusässer Künstlerin Clara Geenen statt. Begleitet wird die Veranstaltung mit Livemusik und Texten der Künstlerin.

Clara Geenen wurde im Alter von drei Jahren bei einem Autounfall lebensgefährlich verletzt und lebt seitdem mit den Folgen eines Schädelhirntraumas. Vielfältige Beeinträchtigungen zeigen ihr immer wieder Grenzen auf, die sie selbst jedoch gar nicht so sieht; sie empfindet sich „normal“. Erst an den Reaktionen ihrer Mitmenschen nimmt sie wahr, dass sie als „anders“ wahrgenommen wird. Clara Geenen malt im Atelier der Schwabmünchner Ulrichswerkstätten, hier kann sie ihre künstlerische Leidenschaft voll entfalten.

Die junge Frau ist Autorin des Buches „Anders normal“ mit eigenen Texten und Bildern und hat bereits über das Augsburger Umland hinaus verschiedene Ausstellungen gestaltet. Hauptmotive der Künstlerin sind Tiere, denn Tiere finden nicht, dass Clara Geenen anders ist, denen ist es egal, sagt die Künstlerin.

Die Ausstellung der Bilder von Clara Geenen ist geöffnet am Freitag, 21. März, nach der Vernissage, und am Samstag, 22. März und 29. März, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 23. März und 30. März von 11 bis 16 Uhr.

Die Veranstaltung wird durchgeführt von der SPD-Neusäß. Eröffnet wird die Vernissage von der Landtagsabgeordneten Dr. Simone Strohmayr.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.