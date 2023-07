Viel Grün, weniger Granit: Neue Planung für Stadtplatz in Neusäß

Plus Wie soll der neue Stadtplatz in Neusäß aussehen? Man soll sich gerne dort aufhalten, aber die Materialien sollen auch beständig und wenig anfällig für Vandalismus sein.

Wo früher einmal das Traditions-Gasthaus Schuster war, steht heute immer noch die alte Linde – und das soll auch so bleiben. Inzwischen steht an der Stelle auf dem Schuster-Areal das neue, moderne Stadthaus mit Geschäften, Büros und Praxen und im Erdgeschoss die neue Filiale der Bäckerei Wolf mit Café. Die Planung des Stadtplatzes vor dem Gebäude haben Brugger Landschaftsarchitekten übernommen. Nun wurde im Ausschuss eine überarbeitete Planung vorgestellt, die dem Klimawandel mehr Rechnung trägt.

Der neue Stadtbaumeister Björn Nübel hatte nach seinem Amtsantritt angekündigt, dass der alte Plan für den zentralen Platz am Einfallstor zur Stadt zu "betonlastig" sei und für die Hitzeperioden im Sommer nicht geeignet. Seine Einschätzung fand die Zustimmung aller Fraktionen. Daher gab es im jüngsten Planungsausschuss eine überarbeitete Version der Gestaltung, die nun mehr Bäume, Bepflanzung und weniger Stahl vorsieht. Wie Landschaftsarchitekt Alexander Jedicke erläuterte, wurden die Pflanzinseln deutlich vergrößert, die Einfassungen sind nun aus Granit statt Cortenstahl, ebenso der Bodenbelag, der aber durch drei Farbabstufungen der Pflastersteine lebendiger wirkt. Die versiegelten Flächen sind reduziert worden. Die Sitzgelegenheiten sind aus Granit mit einer Holzauflage, teilweise auch mit Lehne. Auch rund um die Pflanzbeete wird man sich niederlassen können.