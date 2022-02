Vodafone: Noch 53 Haushalte in Neusäß von Störung betroffen

Seit Anfang des Monats gibt es im Schmutterpark in Neusäß immer wieder Störungen bei Telefon und Fernsehen. Nun könnte die Hilfe rasch kommen.

Erneut kein Kabelfernsehen, kein Telefon oder Internet und auch nur schlechter Empfang mit dem Mobiltelefon: Noch immer dauern die Probleme des Anbieters Vodafone im Bereich Karlsbader-/Franzensbader Straße an, teilt das Unternehmen jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Schon Anfang des Monats gab es dort immer wieder Störungen. Dabei war die Ursache schnell erkannt.

In beiden Fällen handele es sich um ein und denselben Rückwegstörer, so ein Unternehmenssprecher. Er bestätigt, dass Vodafone-Techniker diesen auf die Franzensbader Straße 1 eingegrenzt und in diesem Netzabschnitt erst einmal abgefiltert haben. "Die in diesem Bereich liegenden Anschlüsse sind derzeit störungsfrei nutzbar", so der Sprecher. Jedoch gilt das nicht für die gesamte Umgebung, Mittwochvormittag waren noch 53 Haushalte rund um den Schmutterpark betroffen.

Möglicherweise liegt der Störungsgrund in der Verkabelung

"Für die dauerhafte Entstörung ist der Zugang zum Objekt Franzensbader Straße 1 notwendig – denn hier liegt die Ursache", so der Sprecher. Ein Begehungstermin sei kurzfristig angesetzt. Erst dann könne der genaue Grund für die Störung erkannt werden. "Unzureichend abgeschirmte alte Hausverkabelungen sind ein gängiger Grund", so der Sprecher. Das Unternehmen rechnet nun schnell mit einer dauerhaften Entstörung.

Eine Anwohnerin hatte unserer Redaktion von einer starken Einschränkung der oft älteren Bewohnerinnen und Bewohner berichtet, da diese oft maßgeblich auf das Telefon angewiesen seien.

