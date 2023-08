Auto fährt stehenden Motorradfahrer "über den Haufen".

45-Jähriger erleidet vor Bahnunterführung in Vogelsang schwere Verletzungen.

Einen Schwerverletzten und zwei leichter verletzte Menschen hat ein Unfall im Neusässer Stadtteil Vogelsang gefordert. Kurz vor der Bahnunterführung mussten dort gegen 19.10 Uhr ein 41-jähriger Autofahrer und ein 45-jähriger Kradfahrer verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter dem Krad fahrender 19-jähriger Autofahrer bemerkte dies nach Angaben der Polizei zu spät. Er krachte in das Heck des Kradfahrers und schleuderte diesen zur Seite. Anschließend fuhr er in das Heck des 41-jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 45-jährige Kradfahrer. Mit schweren Verletzungen kam er in die Uniklinik. Der 19-jährige Unfallverursacher und der 45-jährige verletzten sich leicht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 52.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße 2510 für ca. 1 Stunde komplett gesperrt werden, was laut Polizei zu erheblichen Behinderungen führte. (AZ/cf)