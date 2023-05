Neusäß

Volksfest Neusäß auf der Kippe: Festwirt Binswanger hat gekündigt

Plus Wenige Monate vor dem Volksfest hat Neusäß eine Absage des Festwirts erhalten. Findet sich nicht schnell ein Ersatz, könnte die Veranstaltung ausfallen.

Von Jana Tallevi

Unangenehme Wendung in der Vorbereitung auf das Volksfest in Neusäß für die Stadtverwaltung in Neusäß: Wenige Monate vor der Veranstaltung, die traditionell am Wochenende nach dem Ende der Sommerferien Mitte September beginnt, hat der langjährige Festwirt, die Alois Binswanger KG, der Stadt gekündigt, erfuhr jetzt der zuständige Kulturausschuss. Findet sich nun nicht schnell ein Ersatz, könnte das Volksfest in diesem Jahr auch ganz ausfallen, bestätigt das Rathaus in Neusäß. Es ist nicht der erste Fall von derartigen Kündigungen im Landkreis Augsburg.

So ist es erst wenige Monate her, da hatte die Festwirtsfamilie Binswanger-Kempter ihre Zelte auch auf der Gersthofer Kirchweih abgebrochen. Die Gründe dafür hatten einen politischen Grund. Festwirt Thomas Kempter wollte 2022 sein großes Festzelt auf dem Gelände des Gersthofer Lochs aufstellen. Das hätte dafür jedoch hergerichtet werden müssen. Der Stadtrat entschied sich wegen zu hoher Kosten dagegen. Auf dem bisherigen Festplatz wird gerade das neue Gersthofer Gymnasium gebaut, einen Ersatzplatz in ähnlicher Größe gibt es bislang nicht. Thomas Kempter sagte nach der Entscheidung, das kleine Festzelt rentiere sich wirtschaftlich nicht - und sagte ab.

