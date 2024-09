Volksfest Neusäß startet am Freitag

Wer gerne im Bierzelt feiert oder Karussell fährt und jetzt traurig ist, dass der Herbstplärrer in Augsburg schon vorbei ist, muss nicht lange auf das nächste Ereignis warten. Am Freitag, 13. September, startet das Volksfest in Neusäß. Bis zum Sonntag, 22. September, dauert die Feier auf dem Festplatz an der Georg-Odemer-Straße mit Bierzelt, Schaustellern und Rahmenprogramm. Festwirt wird auch in diesem Jahr wieder Kurt Paiser sein, der das Volksfest im vergangenen Jahr praktisch im letzten Moment übernommen hatte.

Der Auftakt beginnt traditionell mit dem Umzug vom Maibaum zum Festgelände, wo am Freitag um 18 Uhr Bürgermeister Richard Greiner das Volksfest offiziell mit dem Bieranstich eröffnen wird. Im Festzelt sorgen die Stadtkapelle, Partybands oder ein DJ für gute Stimmung, und im Außenbereich gibt es bei guter Witterung wieder Biergartenbetrieb. Kurt Paiser aus Scherstetten war mit seinem Team im vergangenen Jahr erstmals der Festwirt, nachdem sein langjähriger Vorgänger, die Festwirtsfamilie Kempter-Binswanger, den Auftrag abgegeben hatte. Nun haben Festwirt und Stadt Neusäß noch einmal nachjustiert und teilen eine Neuerung mit: Aufgrund vieler Nachfragen wird in diesem Jahr wieder ein Mittagstisch eingeführt, mittags von 11 bis 15 Uhr (außer am Donnerstag beim Seniorentag) bietet der Festwirt verbilligte Speisen an. Was bleibt, ist die Pause am Montag und Dienstag, dann findet weder Bierzelt- noch Volksfestbetrieb statt.

Kurt Paiser aus Scherstetten ist zum zweiten Mal Festwirt in Neusäß

„In Abstimmung mit der Familie Paiser aus Scherstetten, die wieder den Betrieb des Festzeltes übernimmt, haben wir es geschafft, ein ansprechendes Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen, welches alle Altersgruppen anspricht. Die Neuerungen vom letzten Jahr wie Kinderflohmarkt oder Festzeltgottesdienst haben es aufgrund des großen Erfolgs wieder mit ins Programm geschafft. Zudem freue ich mich sehr, am ersten Wochenende wieder eine große Delegation aus unserer Partnerstadt Markkleeberg begrüßen zu dürfen. Vertreter aus Politik, Verwaltung, Partnerschaftsvereine, aber auch der Fanfarenzug, die Faschingsgesellschaft und Feuerwehrler mit einem historischen Fahrzeug dürfen wir begrüßen“, so Bürgermeister Richard Greiner.

Vor dem Bieranstich steht in Neusäß der Festumzug vom Maibaum zum Festplatz.

Für Kinder gibt es attraktive Fahrgeschäfte wie das Bungee-Trampolin. Traditionell sind das Kinderkarussell und die nostalgische Schiffschaukel vor Ort. Die Außengastronomie bietet unter anderem Süßes wie Bubble-Waffeln, Bubble-Tea, Zuckerwatte und Co. Der im letzten Jahr so vermisste Steckerlfisch wird heuer wieder angeboten, verspricht die Stadt Neusäß. Nicht nur die Stadtkapelle Neusäß wird das Volksfest musikalisch begleiten. Auftritte haben auch die Joe-Williams-Band, Manyana, tba, Musikanten aus Südtirol, notanotherweddingband, die Hoberfeldtreiber, die Mercuries, die Lumpenbacher sowie am Freitag, 20. September, DJane Rose.

Am letzten Volksfesttag in Neusäß findet auch der Volkslauf statt

Der Kindernachmittag findet am Mittwoch mit Kinderschminken im Zelt, besonderen Essensangeboten und verbilligten Fahrpreisen statt. Am Donnerstag lädt die Stadt Neusäß ihre Seniorinnen und Senioren zum geselligen Beisammensein in das Bierzelt ein. Und am Freitag, 20. September, werden die Aufsteiger und Meister der Neusässer Sportvereine geehrt. Am ersten Samstag, 14. September, organisiert Festwirt Paiser ab 10 Uhr einen Kinderflohmarkt im Bierzelt und der feierliche Festzeltgottesdienst, der im letzten Jahr seine Premiere gefeiert hat und sehr gut besucht war, wird auch heuer wieder stattfinden. Im Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag, 15. September, 10 Uhr, gibt es einen gemütlichen Frühschoppen mit Volksmusik. An diesem Tag gehört auch ein öffentliches Helferfest nach dem Hochwasser Anfang Juni zum Programm. Wie immer fährt freitags und samstags ein kostenloser Festbus in die Stadtteile.

Am letzten Volksfesttag, Sonntag, 22. September, geht es dann erneut so richtig rund in Neusäß: Um 9 Uhr startet ein Weißwurstfrühschoppen im Bierzelt, während um 9.45 Uhr die ersten Läufer und Walker des Neusässer Volkslaufs im Lohwaldstadion starten. Die Siegerehrung findet im Anschluss im Bierzelt statt. Und von 12 bis 17 Uhr öffnen dann noch einige Neusässer Geschäfte im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntages für gemütliches Shoppen. Am Tag zuvor zeigen die Feuerwehren der Stadt bei einer Großübung am Notburgaheim in Westheim ihre Leistungsfähigkeit.

Alle Informationen und das gesamte Programm unter www.neusaess.de/volksfest. Eine Anmeldung zum Neusässer Volkslauf ist noch bis Donnerstag, 12. September, 18 Uhr, unter www.neusaess.de/volkslauf möglich.

Programm Neusässer Volksfest 2024 Freitag, 13. September

ab 16.30 Uhr Standkonzert mit der Stadtkapelle Neusäß am Maibaum / Remboldstraße, mit Festumzug zum Zelt

ca. 18 Uhr Bieranstich durch 1. Bürgermeister Richard Greiner

ab 19 Uhr Musik: Joe Williams Band Samstag, 14. September

ab 10 Uhr Kinderflohmarkt im Festzelt, Anmeldungen unter paiser@t-online.de

11 bis 15 Uhr Schneller Mittagstisch

ab 19 Uhr Musik: Manyana Sonntag, 15. September

10 Uhr Festgottesdienst mit der Stadtkapelle Neusäß

ab 11 Uhr Musik: Musikanten aus Südtirol

11 bis 15 Uhr Schneller Mittagstisch

ab 18 Uhr Öffentliches Helferfest Hochwasser, Musik: tba. Montag, 16. und Dienstag, 17. September

Ruhetag Mittwoch, 18. September

Kindernachmittag mit vergünstigtem Kindergericht

13.30 - 18 Uhr Kinderschminken und Kindertattoos

14.30 bis 17 Uhr Kaffee & Kuchenbar

15 bis 17 Uhr Verschiedene Tanzvorführungen

ab 18 Uhr Musik: Hoberfeldtreiber Donnerstag, 19. September

Tag der Betriebe & Vereine

Goiß für 9,20 Euro - Reservierungen unter paiser@t-online.de

10.30 - 16 Uhr Seniorentag der Stadt Neuäß

ab 14 Uhr Musik: Stadtkapelle Neusäß

ab 18 Uhr Musik: Mercuries Freitag, 20. September

Jugendtag - alle alkoholfreien Cocktails 4,50 Euro

11 bis 15 Uhr Schneller Mittagstisch

18 bis 19 Uhr Ehrung Meister & Aufsteiger der Stadt Neusäß

ab 19 Uhr Party: DJane Rose Samstag, 21. September

11 bis 15 Uhr Schneller Mittagstisch

15 bis 16 Uhr Großübung der Feuerwehren am Caritas Seniorenzentrum Notburga, Westheim

ab 19 Uhr Musik: Die Lumpenbacher Sonntag, 22. September

ab 10 Uhr Neusässer Volkslauf, Start im Lohwaldstadion, Anmeldungen unter www.neusaess.de/volkslauf

9 bis 12 Uhr Weißwurstfrühstück mit der Stadtkapelle Neusäß

ca. 12.30 Uhr Siegerehrung des Volkslaufes mit Bürgermeister Richard Greiner und Tina Schüssler

12 bis 17 Uhr Verkaufsoffener Sonntag, Infos unter www.neusaess.de/verkaufsoffener-sonntag

16 bis 20 Uhr Musik: Stadtkapelle Neusäß Eine Tischreservierung im Festzelt ist über das Reservierungsformular www.paiser.de/reservierung/ möglich.