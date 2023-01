Von Spitzbuben und Sensenfrauen: Der "Brandner Kaspar" begeistert

Plus Der „Brandner Kaspar“ erobert mit Tanz und Gesang die Neusässer Stadthalle. Als sensenschwingender „Boandlkramer“ überrascht eine versierte Klassiksängerin.

Ein feuchtfröhliches Kartenspiel mit dem Tod, ein übellauniges Hexenpack, ein chaotischer Haufen völlig verschrobener Himmelsgestalten – dies ist der Stoff, der längst zum bayerischen Heimatkult geworden ist: Die humorvollen wie auch hintergründigen Begebenheiten rund um den Schwarzbrenner „Brandner Kaspar“ und dem Sensenmann „Boandlkramer“ konnten in der Stadthalle Neusäß nun mit einer äußerst unkonventionellen Musical-Inszenierung die Zuschauerherzen auf sich ziehen.