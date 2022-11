Vorfahrt genommen: 6000 Euro Schaden nach Unfall in Neusäß

Ein 82-Jähriger soll einem 21-Jährigen in Neusäß die Vorfahrt genommen haben. Deshalb kam es zu einem Unfall.

6000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz nach einem Autounfall in Neusäß. Verursacher ist laut Polizei ein 82-Jähriger, der am Dienstag gegen 19.30 Uhr einem 21-Jährigen die Vorfahrt genommen haben soll. Der jüngere Autofahrer wollte offenbar nach links in die Nord-Süd-Spange in Richtung Hirblingen abbiegen. Das übersah der ältere Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde zum Glück niemand. (kinp)