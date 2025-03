Vorfahrt missachtet: Unfall beim Abbiegen in Neusäß

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Samstag in Neusäß gekommen. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 59-Jähriger gegen 16.40 Uhr von der Görrestraße nach rechts in die Hauptstraße ab. Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines 37-Jährigen, und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 9000 Euro. (kinp)

