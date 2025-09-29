Vorsitz des Jugendbeirats Neusäß neu aufgestellt

Zehn Jahre hatte er beim Jugendbeirat in Neusäß den Vorsitz inne. Nun übergab Nils Härle nach der Jugendbeiratswahl den Staffelstab an Antonia Grathwohl. Stellvertreter der 22-jährigen Auszubildenden im Bereich Hörakustik wurde Maximilian Jakob. Der 20-jährige Student des Rettungsingenieurswesens folgt auf Nico Dossner, der zuvor ebenfalls sein Amt zur Verfügung gestellt hatte.

Viele wertvolle Aktionen

„Nils Härle hat mit seinen jugendlichen Beiratsmitgliedern in den 79 Sitzungen, die er geleitet hat, viele Aktionen mitangestoßen und umzusetzen geholfen“, lobt Neusäß Bürgermeister Richard Greiner den scheidenden Vorsitzenden des Jugendbeirats, der sein Amt aus Altersgründen abgeben musste. Unter den zahlreichen Aktionen hob Greiner vor allem die Summer Sound Party im Stereoton hervor, außerdem Verbesserungen im Mobilitätsbereich oder Kontaktgespräche mit Jugendlichen auf dem Weihnachtsmarkt. Besondere Anerkennung habe sich der Jugendbeirat mit der Aktion „Wir für Neusäß“ verdient. Damit hätten vor allem ältere Menschen in der Coronazeit unbürokratisch unterstützt und versorgt werden können, so der Bürgermeister. Für Härle wären die Jahre im Jugendbeirat eine intensive, fruchtbare Zeit gewesen, wie er selbst sagt. In dieser Zeit hätte sich für ihn die Möglichkeit ergeben, „Jugendlichen Demokratie mit konkreten Projekten nahezubringen“. (AZ)

