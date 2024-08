VR-Bank kann bald in ihren Neubau in Neusäß einziehen

Fast fertig ist das neue Gebäude der VR-Bank Handels- und Gewerbebank Augsburg im Neusässer Gewerbegebiet Nord bei Täfertingen. Voraussichtlich ab Frebruar 2025, so Vorstandsvorsitzender Georg Schneider, soll das Gebäude bezogen werden. Am Ende sollen einmal 80 Mitarbeitende der Bank mit Sitz in Gersthofen in dem Neubau ihren Arbeitsplatz finden. Um die Fassadengestaltung ging es auch zuletzt im Bauausschuss der Stadt Neusäß, der sich dabei hauptsächlich mit der Gestaltung der Fassade befasst hat.

