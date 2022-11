Warum die Friedensnacht gerade im Jahr 2022 so wichtig ist

Es ist die erste Friedensnacht in Neusäß, die während eines Kriegs in Europa stattfindet. Gerade deshalb sei sie so wichtig, sagt der Bürgermeister.

Am Volkstrauertag gilt das Gedenken den Opfern von Kriegen und Gewalttaten. Die Stadt Neusäß tut dies seit längerer Zeit am Vorabend des Gedenktags in Form der Friedensnacht. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände trafen sich nun am Samstag in der Kirche St. Ägidius, zunächst zu einem ökumenischen Gottesdienst, gestaltet vom katholischen Pfarrer Stephan Spiegel und Pfarrer Christian Agnethler der evangelisch-lutherischen Kirche.

Im Rahmen des Gottesdienstes wurde für jeden Stadtteil ein Friedenslicht entzündet, das in einer Laterne mit den jeweiligen Trauerkränzen anschließend an die weltliche Gedenkfeier auf dem Kirchenplatz zu den Kriegerdenkmälern der einzelnen Ortsteile gebracht wurde. Die an den Gottesdienst anschließende Gedenkfeier fand nach zwei Jahren Corona-Pause wie zuvor gewohnt in bewegender Atmosphäre auf dem Kirchenvorplatz statt. Die Ansprache von Bürgermeister Richard Greiner wurde musikalisch umrahmt von der Stadtkapelle Neusäß.

Gedanken über den "unschätzbaren Wert von Frieden"

Feierlich umrahmten die Fahnenabordnungen der verschiedenen Vereine und Verbände den Platz, der durch zahlreiche Fackeln erhellt wurde. Nie sei diese Veranstaltung so aktuell wie heute, mehr denn je gelte es den Opfern von Gewaltbereitschaft, Krieg, Zerstörung, Flucht und Vertreibung zu gedenken, so der Bürgermeister. "Mehr denn je ist es geboten, sich Gedanken zu machen über den unschätzbaren hohen Wert von Frieden und Sicherheit“, erklärte Bürgermeister Richard Greiner. Das Jahr 2022 habe der Gesellschaft einen harten Aufprall auf den Boden der Realität beschert. Deutschland stolpert unvorbereitet durch eine andere, von vielen Krisen heimgesuchte Welt und müsse feststellen, dass eine Gewissheit nach der anderen wanke.

Die Friedensnacht in Neusäß ist den Opfern von Kriegen und Gewalttaten gewidmet. Längst geht es dabei nicht mehr allein um die beiden Weltkriege. Foto: Andreas Lode

Greiner verwies auf den Ukrainekrieg. Aus einer "schwierigen Partnerschaft" sei eine Auseinandersetzung geworden, die auf der Unversöhnlichkeit von Imperialismus und Völkerrecht, von Diktatur und Demokratie, von liberalen und faschistoiden Werten beruhe. 2022 habe gezeigt: Mit Putins Regime werde es bestenfalls Waffenstillstände, aber keinen Frieden in Europa mehr geben. Eine ähnliche Entwicklung wie in Russland sieht der Neusässer Bürgermeister auch in China. Deutschland erkenne nun, dass nicht jedes Problem mit der hohen Kunst der Diplomatie zu lösen sei.

Vereine und Verbände in den Ortsteilen bringen das Friedenslicht dorthin

"Es ist richtig, dass das stärkste Land in der EU eine funktionierende Armee braucht, die es verteidigungsfähig bleiben muss. Sich neu aufzustellen und zu wappnen soll aber nicht bedeuten, nicht weiter für unsere Werte wie Demokratie, Menschenrechte und eine liberale Gesellschaft einzustehen. Lassen Sie uns dankbar sein für so viele Menschen, die sich für Sicherheit, ein solidarisches, vielfältiges und verständnisvolles Zusammenleben bei uns in Neusäß und im ganzen Land einsetzen", endete Greiner.

Die Friedenslichter wurden anschließend in die Neusässer Stadtteile gebracht. Foto: Andreas Lode

An den offiziellen Teil in Alt-Neusäß schlossen sich die einzelnen Gedenkveranstaltungen in den Stadtteilen Hainhofen, Ottmarshausen, Schlipsheim und Steppach mit Ansprachen von Stadträtinnen und Stadträten, Niederlegungen von Kränzen und der Friedenslichter, im Beisein der Freiwilligen Feuerwehren und Soldatenkameradschaften sowie Bürgerinnen und Bürger an. In Hammel organisierten die Freiwillige Feuerwehr sowie die Reservisten- und Soldatenkameradschaft einen Fackelzug zum örtlichen Kriegerdenkmal, um dort aller Gefallenen und Verstorbenen des Stadtteils gemeinsam zu gedenken. In den Stadtteilen Westheim und Täfertingen fanden die Gedenkfeiern erst am darauf folgenden Volkstrauertag statt. Dabei wurde in Täfertingen das im Jahr 2021 restaurierte Kriegerdenkmal zum Gedenken an die Gefallenen und Vermissten im Anschluss an die Heilige Messe in einem Festakt neu gesegnet.