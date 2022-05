Neusäß

vor 32 Min.

Warum die Kapelle in Schlipsheim für Neusäß so wichtig ist

Die Kapelle St. Nikolaus von Tolentino in Schlipsheim ist fertig renoviert. Das wurde mit einem Festumzug rund um den Maibaum gefeiert.

Plus In der Stadt hat sie einen einzigartigen Status. Jetzt wurde das sakrale Kleinod saniert. Zum Start in den Mai gibt es eine große Feier rund um den Maibaum.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Endlich wieder feiern im großen Rahmen - und dann noch ein toller Anlass in Schlipsheim: Die Sanierung der Kapelle St. Nikolaus von Tolentino konnte jetzt abgeschlossen werden. Bereits zum Festumzug entlang der Kapellenstraße, der von verschiedenen Fahnenabordnungen und der Stadtkapelle Neusäß begleitet wurde, war die Stimmung spürbar gut. Groß und Klein schwenkten fröhlich Fähnchen, die kostenlos vor der Kapelle ausgelegt waren. Nach dem würdevollen Auftakt fand man sich im Stadel neben der Kapelle ein, wo Generalvikar Wolfgang Hacker und Pfarrer Karl Freihalter den Festgottesdienst gemeinsam gestalteten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .