Warum die Staudenbahn in Neusäß für mehr Lärm sorgt

Plus Ein Teil der Züge auf der Strecke durch Neusäß fährt mit Diesellokomotiven. Das führt bei Anwohnern zu Unverständnis. Sie klagen über die Belastung.

Von Jana Tallevi

Erst vor wenigen Tagen ist im Fischacher Rathaus ein Vertrag unterzeichnet worden, der die Zukunft der Staudenbahn einen weiteren Schritt in die Zukunft führen soll. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm sollen die Strecke zwischen Gessertshausen und Langenneufnach bis 2027 fit für den Betrieb in der Zukunft machen. Doch im Moment fühlen sich Kurt Rottbacher und seine Nachbarn aus Neusäß allerdings an die Vergangenheit in den Siebzigerjahren erinnert, wenn sie an die Staudenbahn denken. Grund dafür ist der Bahnlärm, der ihrem Empfinden nach seit dem Ende des Fuggerexpress der Deutschen Bahn zugenommen hat. Das steckt dahinter.

Pfeifgeräusche bei der Ein- und Ausfahrt aus dem Haltepunkt Neusäß, besonders bei den Doppelstöckern des Bahnunternehmens Go-Ahead, empfindet Rottbacher viel stärker, seit die Bahnlinie im vergangenen Dezember zum Großteil von diesem Unternehmen befahren wird. Doch das sei noch nicht einmal das Schlimmste. Was Rottbacher wirklich nicht verstehen kann, ist, dass auf der elektrifizierten Strecke nun wieder Diesellokomotiven fahren. „Es ist nicht hinnehmbar, dass in der heutigen Zeit ein solcher Rückschritt stattfindet, in der jeder von Klimawandel, Energiewende, Umweltverschmutzung spricht“, sagt er. Auch im Stillstand im Bahnhof seien die Motorengeräusche sehr störend, hinzu komme der Dieselgestank. Doch damit hat Go-Ahead nichts zu tun.

