Warum ein Anwalt in einer Neusässer Pizzeria kellnert

Unterstützung im Service und an der Theke erfahren die Geschwister Antonio und Anna Candelieri in ihrer Neusässer Pizzeria Da Salvatore durch Stadtrat uBernhard Hannemann.

Von Ingrid Strohmayr

Eine große Flasche Aqua Minerale, zwei Vino Bianco Casa, eine Pizza Calabrese und Tagliatelle al Salmone, dazu Insalata Mista - so lautet die Bestellung von zwei Damen, die sich auf einen Abend bei Kerzenschein im Neusässer Restaurant Da Salvatore in der Remboldstraße freuen. „Irgendwie kommt mir der freundliche Ober bekannt vor“, raunen sie sich leise sich zu. Schmunzelnd löst Anna Candelieri, Inhaberin des Familienbetriebes, das Rätsel und erklärt, dass es sich bei dem Aushilfskellner um Bernhard Hannemann, FW-Stadtrat aus Neusäß und Rechtsanwalt in Augsburg handelt. Er helfe am Wochenende immer wieder im Service und an der Theke aus - und das als Freund unentgeltlich. Die Gründe, dass diese Unterstützung nötig geworden ist, liegen in der Corona-Pandemie.

