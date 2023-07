Warum im Tunnel Neusäß nur noch 50 gefahren werden darf

Die Technik in dem stark befahrenen Neusässer Tunnel ist veraltet. Die Stadt Neusäß hat nun reagiert. Es gibt jetzt auch einen Zeitplan für die Sanierungen.

Ein später Nachmittag kurz vor den Sommerferien mitten in Neusäß: Stau aus allen Richtungen auf der Hauptstraße und den Einmündungen darauf. An diesem Tag ist die Entlastungsstraße wegen Wartungsarbeiten am Tunnel gesperrt, hinzu kommt die Baustelle für die Fernwärmeleitungen. Die Strecke durch die Stadt ist völlig überlastet. Dabei soll der Verkehr seit Langem reduziert und stattdessen verstärkt auf die Entlastungsstraße verlegt werden. Doch vor allem ein Abschnitt verhindert die Aufstufung zur Staatsstraße dort seit Langem. Es geht um den Tunnel, der nicht den aktuellen technischen Anforderungen entspricht. Dort gibt es viel zu tun, bevor der Tausch gelingen kann.

Eine Innenstadt mit Aufenthaltsqualität, das ist das Ziel der Stadtplanung in Neusäß für die kommenden Jahre. Vor allem zwischen den beiden Bahnunterführungen zwischen dem Gewerbegleis im Süden und dem Bahnhof im Norden soll eine attraktive Innenstadt entstehen. Dazu gehört, dass die Hauptstraße nicht mehr nur Platz für Autos bietet, sondern auch auf Fußgänger und Fahrradfahrer besser eingestellt ist. Schon seit vielen Jahren spielt sich ein Teil des Fernverkehrs tatsächlich auf der 1999 eingeweihten Entlastungsstraße ab. Doch offiziell ist das immer noch nicht. Die Entlastungsstraße gilt weiterhin als Ortsverbindungsstraße, nicht als Staatsstraße.

Solange die Hauptstraße noch Staatsstraße ist, wird dort wenig verändert

Staatsstraße ist immer noch die Hauptstraße. Doch solange diese Achse eine Staatsstraße ist, gibt es wenig Spielraum für eine Umgestaltung der Hauptstraße. Seit Jahren dreht sich die Diskussion dabei im Kreis: Die Stadt Neusäß bietet dem staatlichen Bauamt die Entlastungsstraße als Staatsstraße im Gegenzug zur Herabstufung der Hauptstraße an. Das staatliche Bauamt will dem aber erst zustimmen, wenn der Tunnel beim Kobelweg auf dem neuesten technischen Stand ist. Dazu müsste aber viel Geld in die Hand genommen werden. In Neusäß hat man lange auf saftige Förderungen vom Bund dafür gehofft.

In diesem Jahr wurden im Tunnel Neusäß unter anderem die Wände gereinigt, um die Feinstaubbelastung zu reduzieren. Foto: Marcus Merk

Vor wenigen Wochen haben sich jetzt zuständige Fachstellen im Neusässer Rathaus getroffen, darunter das staatliche Bauamt, Polizei, Feuerwehr sowie die Zentralstelle Ingenieurbauwerke und Georisiken (ZIG) der Landesbaudirektion und beratend die Verkehrsbehörde im Landratsamt. Das Ergebnis war im Grunde schon vorher bekannt. Als Staatsstraße entspräche der Tunnel „nicht den geltenden Richtlinien“, so Christof Geiger, im staatlichen Bauamt für den Landkreis Augsburg zuständig.

Auf einer Staatsstraße müsste der Tunnel anders gebaut sein

Er gibt ein Beispiel: Die Einfahrt am Tunneleingang vom Augsburger Kobelweg entspricht mit ihrer senkrechten Einfahrt nicht den heutigen Vorgaben. Zum einen sind die Wände an der Einfahrt nicht verformbar, gleichzeitig fehlt dort aber auch eine Leitplanke. Sollte es solch einen Tunnel auf einer Staatsstraße geben, würden bestimmte europaweit gültige Vorgaben gelten. „Da darf man nicht schneller als Tempo 50 fahren“, so Geiger. Das hätte auch versicherungsrechtliche Hintergründe, sollte es tatsächlich mal zu einem Zwischenfall kommen.

Obwohl als Betreiber einer Ortsverbindungsstraße nicht verpflichtet, sich an diesen Katalog zu halten, hat die Stadt Neusäß direkt nach dem Gespräch reagiert und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im Tunnel ebenfalls auf Tempo 50 reduziert. Begründet hat die Stadt das mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen. Man wolle damit prophylaktisch Unfällen zuvorkommen, so die Erklärung. Die Mängelliste für den Tunnel als Teil einer Staatsstraße sei aber noch länger, so Geiger. Unter anderem gehe es um die komplette Technik, angefangen bei der Beleuchtung der Rettungswege. Eine Umrüstung wäre „recht aufwendig und kostet richtig Geld“, so der Fachmann.

Die Sanierung wird seit Jahrzehnten verschoben

Schon seit Jahren schiebt die Stadt eine Sanierung vor sich her. Ganz nah war man der Umrüstung vor zehn Jahren, damals waren bereits mehr als eine Million Euro im Haushalt vorgesehen. Doch zum Umbau kam es am Ende nicht. Nun hat sich die Stadt Neusäß ein neues Ziel gesetzt: In drei bis fünf Jahren, so heißt es aus dem Rathaus, könnte das Bauwerk so weit umgerüstet sein, dass es vom staatlichen Bauamt als Teil einer Staatsstraße anerkannt wird.

Überdies pflegt die Stadt Neusäß den Tunnel jedoch regelmäßig. Noch am heutigen Donnerstag, 27. Juli, ist der Tunnel wegen der turnusmäßigen Wartung gesperrt, unter anderem soll die Funktionstüchtigkeit der Brandmeldeanlage getestet werden. Um die Feinstaubbelastung zu reduzieren, wurden in diesem Jahr die Wände intensiv mit einem Spezialgerät gereinigt.