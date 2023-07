Neusäß

18:30 Uhr

Was bringt die Sanierung der Bahnstrecke Positives für Neusäß?

Die Bahnunterführung an der Landrat-Dr.-Frey-Straße wird in den Ferien sicherer für Schüler gemacht.

Plus Eine Bahnunterführung in Neusäß war monatelang in der Diskussion um einen sicheren Schulweg. Nun hat die Bahn an dieser Stelle auch einiges vor.

Von Angela David Artikel anhören Shape

Die Ankündigung der Bahn, in der zweiten Hälfte des Jahres 2030 für die sogenannten Hochleistungskorridore (besonders beanspruchte und störanfällige Strecken wie Augsburg - Ulm) die Gleise und Bahnhöfe zu erneuern, wird in vielen Kommunen noch für Diskussionen sorgen. Denn dieses Vorhaben bringt es auch mit sich, dass während der mehrmonatigen Totalsperrung die Brückenbauwerke und Überführungen instand gesetzt oder erneuert werden müssen – auch jene an der Landrat-Dr.-Frey-Straße/Remboldstraße in Neusäß. Sie müsste dann höher und breiter werden. Da die Zeit drängt, will die DB Netz AG rasch eine Rückmeldung von der Stadt Neusäß.

Nun ist das genau jene Unterführung, über die die Stadträte monatelang diskutiert haben, um den Schulweg für die rund 4000 Jugendlichen, die zum Schulzentrum wollen, sicherer zu machen. Letztlich entschied man sich für die Errichtung eines breiteren Gehwegs auf der anderen Straßenseite und zwei Zebrastreifen beim Feuerwehrhaus. In der Unterführung bleibt die Fahrbahn verengt auf nur eine Spur, derzeit werde noch geprüft, aus welcher Richtung Vorfahrt besteht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen