Wechsel im Neusässer Stadtrat: Heidemann (SPD) und Böck (CSU) rücken nach

Zum Jahreswechsel scheiden die Stadträte Bernd Edin (CSU) und Ralph Glaß (SPD) aus dem Neusässer Gremium aus. Es folgen zwei Frauen nach.

Nach 20 Jahren Arbeit als CSU-Stadtrat in Neusäß verlässt Bernd Edin das Gremium. Der Steppacher zieht aber mit seiner Familie von Neusäß weg in den Raum Wertingen Für Edin rückt eine junge Frau nach: Katrin Böck, die bei den letzten Kommunalwahlen nur knapp den Einzug ins Gremium verpasst hatte. Katrin Böck ist die neue Vorsitzende der Stadtkapelle und kommt aus Täfertingen. Beruflich ist sie Assistentin für Kommunikation und Marketing.

Barbara Heidemann kehrt wieder in den Stadtrat Neusäß zurück

Ein bekanntes Gesicht in der Kommunalpolitik kehrt in die SPD-Fraktion zurück: Barbara Heidemann rückt für Stadtrat Ralph Glaß nach, der aus persönlichen Gründen sein Mandat aufgibt. Die 76-jährige Heidemann, eine Betriebswirtin im Ruhestand, gehörte dem Gremium in der vorigen Amtsperiode von 2014 bis 2020 an, aber zuvor sein 1996 auch zeitweise immer wieder als Nachrückerin. Beide Stadträtinnen werden ihr Mandat im neuen Jahr antreten.