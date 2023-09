Wegen Bauarbeiten führt ab Montag kein Weg mehr durch Hammel

Plus Die Wasserleitungen werden erneuert. Pendlerinnen und Pendler müssen weite Umleitungen auf sich nehmen. Auch der Nahverkehr und Anwohner sind stark betroffen.

Große Umwege heißt es ab Montag, 25. September, rund um den Neusässer Stadtteil Hammel. Zischen dem Ortseingang und der Mühlbachstraße wird die Hammeler Straße, das ist die Staatsstraße 2032, bis mindestens Ende November vollständig gesperrt. Grund für die Vollsperrung sind Sanierungsarbeiten an der Wasserversorgungsleitung, wie das Landratsamt mitteilt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Donnerstag, 30. November, abgeschlossen sein. Anwohnerinnen und Anwohner können ihre Grundstücke je nach Baufortschritt bedingt anfahren.

Es wird ein Halteverbot in der Fichtenstraße und der Eichenstraße aufgestellt, um die Straße für den Anwohnerverkehr freizuhalten. Alle Anwohnerinnen werden mit einem Schreiben entsprechend informiert. Der erste Bauabschnitt betrifft den Bereich Fichtenstraße bis Eichenstraße.