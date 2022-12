Weihnachtsmärchen: Ein kleiner Astronaut reist durch das Weltall

Die Neusässer "Musikspatzen" singen wieder: Mit einem hinreißenden Musical stimmten sie in der Stadthalle auf die Weihnachtszeit ein. Dabei ging's hoch hinaus.

Weihnachtszeit ist gleichzeitig auch Märchenzeit, und so durften sich Groß und Klein in diesem Jahr wieder mit einer fantasievollen Geschichte in der Stadthalle Neusäß auf das Weihnachtsfest einstimmen. Dabei wurde bei den Aktiven auf der Bühne wie auch den Zuschauerinnen und Zuschauern durchaus deutlich, wie sehr dieses Angebot in den vergangenen Jahren vermisst worden war.

Umso mehr freuten sich nun alle über das tolle Weihnachtsstück, das Marina Igelspacher mit ihren „Musikspatzen“ wieder auf die Beine gestellt hat. Neben den klassischen Märchen werden in der heutigen Zeit vermehrt auch viele moderne Weihnachtsgeschichten gespielt. Und so bot Marina Igelspacher erneut mit einem selbst geschriebenen Kindermusical „1,2,3 schwerelos“ zusammen mit 120 Kindern und zehn Musikern auf der Bühne in der Stadthalle Neusäß ein mitreißendes Stück.

Neusässer Bühne wurde märchenhaft gestaltet

Diese Produktion überzeugte mit einer kindgerechten Geschichte, mit ansprechenden Liedern, witzigen Ideen, einer märchenhaft gestalteten Bühne mit überraschenden Kulissen und fantasievollen Kostümen. Beim Kulissenbau hatte sie diesmal Unterstützung vom Diako für suizidgefährdete Erwachsenen erhalten, freut sich Igelspacher über eine neue Zusammenarbeit. Liebevoll ins Detail gehend und mit großer Fantasie begeisterte Igelspacher mit dem stimmungsvollen Stück schnell auch die Zuschauerinnen und Zuschauer die bereits weit über das Kindesalter hinaus waren.

Dabei überzeugten nicht nur die sichtlich engagierten Kinder auf der märchenhaft gestalten Bühne, sondern auch der große Einfallsreichtum einer originellen Inszenierung, mit welcher das Weihnachtsmusical abwechslungsreich und bunt verzauberte. Die Geschichte, die diesmal ins weite All führte, begeisterte durch kindgemäßen Humor, einen tieferen Sinn, der zum Nachdenken anregen sollte und viel Empathie. Modern und doch nah an der Tradition garantierten Spiel, Gesang und ein buntes Potpourri an Liedern auf der Bühne auf jeden Fall Begeisterung. Unterstützt wurde dies bestens durch die einfühlsamen Kompositionen des musikalischen Leiters Stefan Delanoff.

Neusässer Kinder agieren unaufgeregt

Gemeinsam tauchten die Zuschauerinnen und Zuschauer mit den jungen Protagonisten, dem kleinen Astronauten, den die achtjährige Carlotta Höltkemeier spielte und Luke, dem Traumflieger, gespielt von Annika Kalchschmid, ein ins Weltall. Beide agierten erfreulich unaufgeregt und genossen, wie alle anderen Mitspieler, ihre Auftritte. Gerade auch die Massenszenen begeisterten. Es war eine Freude selbst die Kleinsten mit Hingabe singen und tanzen zu sehen. Hier ist Marina Igelspacher und ihrem Team ein Meisterstück an liebevoller Anleitung aller jungen Mitwirkenden gelungen.

Schließlich hatte man das Gefühl sich mit allen auf der Milchstraße, mitten zwischen den Milchstraßenrockern, die mit ihrem coolen Milchstraßen-Rocksong begeisterten, zu befinden. Man traf hautnah auf die Kobolde vom roten Planteten und lernte, dass die Sternenkinder immer sorgfältig geputzt werden müssen, denn ihre erste Pflicht ist es hell am Himmel zu strahlen. Doch wie in jeder guten, spannenden Geschichte gab es zunächst einige Abenteuer zu bestehen, denn der kleine Astronaut hatte sich böse mit seinem Vater zerstritten und ist daraufhin Astronaut geworden und ins All geflogen. Luke, der Traumflieger sieht seine Mission darin, ihn wieder nach Hause zu bringen und mit seinem Vater zu versöhnen. Ihr Märchen sollte gerade in diesem Jahr und in schweren Zeiten unter dem Zeichen von Vergebung stehen und zum Nachdenken anregen, war Marina Igelspacher bei ihrer Geschichte wichtig.