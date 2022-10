Weihnachtsmarkt, Stadtfest, Citylauf: Neusäß will feiern wie vor Corona

Wenn es möglich ist, will Neusäß nächstes Jahr wieder das Stadtfest in gewohnter Manier feiern. Und auch der Weihnachtsmarkt soll wie gewohnt stattfinden.

Geht es nach dem Kulturausschuss, soll künftig in Neusäß wieder so gefeiert werden wie vor der Pandemie. Vorausgesetzt, es kommt alles wie gewünscht, wird in einigen Wochen auch der beliebte Weihnachtsmarkt aufgebaut. Eine Nachricht, auf die vor allem die Standbetreiber mit Ungeduld warten, um sich rechtzeitig vorzubereiten. Lediglich auf die Sternenbeleuchtung in der Hauptstraße wird, wie vor Kurzem entschieden wurde, aus Energiespargründen verzichtet.

Wenn dann nächstes Jahr auch das Stadtfest wieder stattfindet, ist der gewohnte zweijährige Rhythmus wiederhergestellt. In welcher Ausführung und Größe werde sich dann noch entscheiden. Wie die Stadt mitteilt, wurde die Verwaltung außerdem beauftragt, zu prüfen, ob der Citylauf zum Stadtfest stattfinden kann und zu welchen Kosten.

Musiksommer kam sehr gut an

Im jährlichen Wechsel mit dem Stadtfest soll es dann 2024 auch wieder einen Musiksommer geben, gemeinsam mit dem Jugendmusikwettbewerb. Laut Kulturamt sei der Musiksommer in diesem Jahr sehr gut bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen, vor allem die stimmungsvolle Beleuchtung und die Chill-Area mit den Liegestühlen sorgte für durchwegs gute Stimmung. "Kultur im Park" sei eine gute Alternative und pandemiegerechte Lösung gewesen, so die einhellige Meinung im Kulturausschuss. Die positiven Erfahrungen werden in die Planung kommender Events einfließen. (dav)

