Weihnachtsmusical in der Stadthalle Neusäß: Zusammen ist keiner allein

Plus Marina Igelspacher bringt mit 140 jungen Sängerinnen und Sängern wieder ein zauberhaftes Musical in Neusäß auf die Bühne. Sogar zwei "Elefanten" waren mit dabei.

Ob klassisch oder modern, der Besuch eines Weihnachtsmärchens gehört nach wie vor zum Vorweihnachtsprogramm vieler Familien und so war auch die Stadthalle Neusäß an zwei Nachmittagen ausverkauft. Marina Igelspacher hatte nicht nur wieder eine hinreißende Weihnachtsgeschichte erdacht, sondern mit ihren „Musikspatzen“, 140 junge und teilweise ganz junge Sängerinnen und Sängern, dieses in zahlreichen Proben mit viel Einfühlungsvermögen einstudiert. Vertont wurde die Geschichte von Stephan Delanoff, begleitet von einer Band, die sich einmal im Jahr eigens für die Märchenaufführung aus Musikern aus Augsburg und München für das Märchenmusical zusammensetzt. Die Musiker begleiten das Geschehen auf der Bühne mit mitreißenden Melodien.

Teddybären werden lebendig, Puppen tanzen

Mal ehrlich, wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, dass sein Spielzeug lebendig würde? Das Neusässer Weihnachtsmusical jedenfalls erfüllte diesen Kindertraum und so begann der Erzähler Daniel Ruf vom Puppentheater LaFavola, der mit Statur und weißem Bart durchaus an den Nikolaus erinnerte, die Geschichte der Geschwister Alma (Olivia Jessel) und Elise (Maya Hölktemeier) und ihrem Spielzeugladen vorzulesen. Dort wurden in der Vorweihnachtszeit entzückende Teddybären lebendig, süße Lebkuchen sprangen vom Backblech, Piraten mit Löcher in den Hosen erzählten von der wilden See, stramme Zinnsoldaten exerzierten und zauberhafte Puppen tanzten federleicht.

