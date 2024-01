Welche Aus- oder schulische Weiterbildung führt zum Traumjob?

Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen können sich auf der Jobbörse in Neusäß im März beruflich orientieren. Auch in diesem Jahr soll es ein besonderes Informationsangebot geben.

Mit Beginn des neuen Jahres begannen für viele Schulabgänger die letzten Unterrichtsmonate. Der nahende Schulabschluss bringt für sie aber nicht nur Prüfungsvorbereitungen und Prüfungsstress mit sich, sondern eine Zeit der beruflichen Orientierung. Soll es ein handwerklicher Beruf sein, ist man eher in der digitalen Welt zuhause oder möchte man in sozialen beziehungsweise pflegerischen Jobs seinen Weg machen? Oder könnte eventuell eine schulische Weiterbildung letztlich zum Traumjob führen? Das sind wichtige Überlegungen, um den richtigen Karriereweg für die Zukunft einzuschlagen.

Neu sind Absagen von Arbeitgebern wegen Personalmangels

Um den künftigen beruflichen Weg planen zu können, gibt es seit vielen Jahren die Jobbörse in der Stadthalle Neusäß. Der Leiter des Jugendkulturhauses Neusäß, Markus Bzduch, ist bereits seit Wochen beschäftigt, die diesjährige Veranstaltung wieder detailliert vorzubereiten. Er weiß, dass es sich letztlich immer lohnt, die Berufsangebote näher und in Ruhe ansehen zu können. Deshalb hat er sich auch für dieses Jahr viel vorgenommen und möchte ein großes Spektrum an Berufsangeboten zusammenstellen. Rückmeldungen bekam er bisher von 35 Arbeitgebern. "Es ist keine Frage, dass derzeit jede Firma Nachwuchs sucht", beschreibt Bzduch die momentane Marktlage. Gleichzeitig bemerkt er bei den Firmen aber eine große Fluktuation. Neu sind Absagen mit der Begründung, man könne wegen Personalmangels nicht oder nicht mehr an der beliebten Jobbörse teilnehmen.

Referent zum Thema "Dropshipping" bei der Jobbörse gesucht

Trotzdem möchte Bzduch in diesem Jahr mit der Vorstellung von „Dropshipping“ den Schülerinnen und Schülern ein besonderes Angebot machen; noch ist er auf Referentensuche. Bei „Dropshipping“ verkauft der Händler Produkte, ohne diese selbst zu lagern oder zu versenden. Nach der Bestellung im Onlineshop gibt er diese an den Dropshipping-Anbieter weiter. Die Ware wird direkt vom Hersteller oder Großhändler an die Kunden rausgeschickt. "Das kann funktionieren, es gibt aber viele Fallstricke und vieles zu bedenken, bevor man damit anfängt“, rät Bzduch und sucht deshalb eine Person, welche die Jugendlichen eingehend informieren kann. Die Jobbörse findet am Freitag, 15. März, von 10 Uhr bis 12.30 Uhr, in der Stadthalle Neusäß statt.

Lesen Sie dazu auch