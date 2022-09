Wendemanöver auf der Kreisstraße bei Neusäß missglückt völlig

Eine 48-Jährige will auf der Kreisstraße bei Neusäß umdrehen. Im gleichen Moment überholt sie ein anderer Autofahrer.

Missglückt ist das Wendemanöver einer 48-jährigen Autofahrerin am Donnerstag in Neusäß. Die Frau war gegen 16.30 Uhr auf der Straße Am Hammelberg unterwegs und wollte auf die Kreisstraße fahren, um umzudrehen.

In dem Moment, als sie gerade auf der Kreisstraße war, überholte sie laut Polizei ein 55-jähriger Autofahrer, der von Neusäß in Richtung Täfertingen kam. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro. (thia)