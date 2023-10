Taschendiebe in Neusäß und Westendorf unterwegs

Die Polizei berichtet von mehreren Diebstählen durch Taschendiebe. Die Unbekannten schlugen am Donnerstag in Neusäß und Westendorf zu.

In Neusäß und Westendorf sind laut Polizei Taschendiebe unterwegs. Demnach wurde eine 65-Jährige am Donnerstag gegen 11.15 Uhr in einem Discounter an der Neusässer Lohwaldstraße zum Opfer. Während ihres Einkaufs ließ die Frau ihre Handtasche kurz aus den Augen, berichtet die Polizei. Diesen Moment nutzte der unbekannte Täter. Er griff in die Tasche und entwendete einen Geldbeutel. Der Sachschaden in diesem Fall: etwa 190 Euro.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich bereits am Montagvormittag in einem Discounter an der Straße Am Oberfeld in Westendorf. Auch hier stahl ein Unbekannter in einem günstigen Moment den Geldbeutel einer 69-Jährigen aus ihrer Handtasche. In diesem Fall schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 170 Euro. (kinp)