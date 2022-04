81-jähriger Mann flüchtet nach Verkehrsunfall in Westheim

Ein Senior übersieht in der Von-Rehlingen-Straße in Westheim ein stehendes Auto und kracht dem Wagen voll ins Heck. Er flüchtet, wird aber dabei von Zeugen beobachtet.

Ein zunächst unbekannter Autofahrer ist am Montag nach einem Verkehrsunfall in Westheim geflüchtet. Der Fahrer war gegen 10.25 Uhr in der Von-Rehlingen-Straße in Richtung B300 unterwegs und hatte auf Höhe der 60er-Hausnummern ein stehendes Fahrzeug übersehen.

Der Aufprall in das Heck des Wagens war laut Polizei so heftig, dass dieses Fahrzeug auf ein Wohnmobil geschoben wurde. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Mann von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge merkte sich jedoch das Kennzeichen. Den 81-jährigen Fahrer, der einen Gesamtschaden von rund 17.000 Euro verursachte, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht. (thia)