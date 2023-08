Autofahrer baut Unfall beim Abbiegen in Westheim

Als ein 23-Jähriger mit seinem Auto am Donnerstagabend nach links abbiegen möchte, übersieht er in Westheim einen anderen Wagen und es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr im Neusässer Ortsteil Westheim gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach wollte ein 23-Jähriger mit seinem Auto nach links in die Oskar-von-Miller-Straße abbiegen. Da auf der gegenüberliegenden Linksabbiegespur in Richtung Haydnstraße ebenfalls ein Fahrzeug stand, sah er nicht, dass ein 29-jähriger Autofahrer auf der Westheimer Straße westwärts fuhr. Beim Abbiegen kollidierten beide Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 7500 Euro entstand, schätzt die Polizei. (kinp)