Neusäß-Westheim

vor 20 Min.

Dieb stiehlt in Westheim die Abdeckplane eines Anhängers

Von einem Fahrzeuggespann in Westheim wird in der Nacht die Plane gestohlen.

Von einem Fahrzeuggespann in Westheim wird in der Nacht die Plane gestohlen. Der Diebstahl passierte in der Von-Langenmantel-Straße.

Ein Dieb hat in Westheim offenbar für schlechtes Wetter vorsorgen wollen. Der Unbekannte stahl vergangene Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem Pkw-Anhänger die Abdeckplane. Das Fahrzeuggespann stand laut Polizei in der Von-Langenmantel-Straße. Der Schaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)

Themen folgen