Neusäß-Westheim

vor 16 Min.

Neues Bauvorhaben in Westheim bringt Unruhe ins Idyll

Schmutterhang Westheim Das Areal hinter den Bäumen zwischen Am Schmutterhang und Am Hang in Westheim soll bebaut werden. Da dorthin bisher nur ein unbefestigter Weg führt, müssten beide Straßen eigentlich ausgebaut und verbunden werden.

Plus Am Ortsrand von Westheim an den Schmutterwiesen soll ein großes Grundstück mit Häusern bebaut werden. Doch die Straßen dorthin sind nicht vollständig ausgebaut.

Von Angela David

Die Wohnlage am Schmutterhang in Westheim könnte kaum besser sein: Am Ortsrand, direkt am Naturgebiet Schmuttertal gelegen, herrscht hier eine himmlische Ruhe, unterbrochen nur vom Gackern der Hühner und Vogelgezwitscher aus hohen, alten Bäumen. Verkehr gibt es hier fast keinen, denn die Straßen Am Schmutterhang sowie Am Hang sind nicht einmal durchgängig ausgebaut. Das könnte sich in den nächsten Jahren ändern, wie im Planungsausschuss nun besprochen wurde. Denn ein großes Eckgrundstück mit 4600 Quadratmetern hat kürzlich den Besitzer gewechselt und dieser will an dieser Stelle Häuser bauen.

