Radfahrer wird in Westheim von Lastwagen erfasst

Ein Lastwagen fährt in Westheim zu weit nach rechts und touchiert dabei einen Radfahrer. Der wird zum Glück nur leicht verletzt.

Ein 62-jähriger Radfahrer ist in Westheim von einem Lastwagen erfasst worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Lkw am Montag gegen 8 Uhr auf der Westheimer Straße in Westheim unterwegs. Weil ein Auto entgegenkam, sei der Lastwagenfahrer offenbar zu weit nach rechts gefahren, berichtet die Polizei. Dort übersah er den Radler. Der 62-Jährige stürzte, verletzte sich aber nur leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zu seinem Hausarzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100 Euro. (kinp)