Sondengänger findet Ehering eines Westheimers nach 45 Jahren wieder

Plus Maximilian Pröll hat vor langer Zeit seinen Ring beim Angeln verloren. Jetzt hat das Ehepaar den Schmuck wieder. Zu verdanken haben sie das einem Mann mit besonderem Spürsinn.

Margit und Maximilian Pröll aus dem Neusässer Stadtteil Westheim waren mit ihrem Wohnwagen am Elbsee im Allgäu, als ihr Sohn Michael mit einer unerwarteten Nachricht anrief: "Mama, Papa, euer Ehering wurde gefunden!“ Nach sage und schreibe 45 Jahren ist der Ring des Mannes wieder aufgetaucht. Gefunden hat den Schmuck an der Schmutter ein Mann, der mit seinen Funden schon andere Ehepaare glücklich machen konnte. Das war jedoch nicht der einzige Zufall.