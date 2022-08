Unbekannter bricht Gartenhaus in Westheim auf und klaut Elektrogeräte

Elektrogeräte und ein Rasentrimmer sind aus einem Gartenhaus in Westheim gestohlen worden. Der Wert der Beute ist hoch.

In ein Gartenhaus im Neusässer Ortsteil Westheim ist eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch irgendwann in den vergangenen drei Wochen. Genauere Angaben können offenbar nicht gemacht werden. Der Täter soll den Zaun an einem Grundstück an der Straße Am Kobelgraben aufgeschnitten haben, um auf das Gelände zu gelangen. Dann soll er die Tür eines Gartenhauses aufgebrochen und mehrere Elektrogeräte sowie einen Rasentrimmer samt Akkus gestohlen haben.

Der Wert des Diebesguts liegt laut Polizei bei mindestens 1000 Euro, der Sachschaden bei rund 150 Euro. (kinp)