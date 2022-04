Unbekannter fährt Auto in Westheim an und flüchtet

Der Wagen eines 43-Jährigen ist am Dienstag in Westheim von einem Unbekannten angefahren worden. Die Polizei ermittelt.

Ein Unbekannter hat ein in der Von-Langemantel-Straße in Westheim geparktes Auto angefahren, berichtet die Polizei. Demnach stand der Wagen am Dienstag zwischen 15 und 16 Uhr dort. Als der Besitzer, ein 43-Jähriger, wiederkam, war das Auto vorne links am Kotflügel beschädigt. Vom Verursacher fehlte aber jeder Spur. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 4000 Euro und sucht nach Zeugen. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)