Unbekannter schlägt in Westheim eine Autoscheibe ein

An einem geparkten Auto ist in der Nacht von Montag auf Dienstag die Scheibe eingeschlagen worden. Der Wagen stand in der Theodor-Storm-Straße in Westheim.

Polizei sucht Zeugen für eingeschlagene Scheibe in Neusäß

In dieser Zeit schlug der Täter laut Polizei die linke hintere Scheibe des Fahrzeuges ein. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei Gersthofen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)