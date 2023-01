Wie der Maler Wilhelm Eger die Schönheit des Schmuttertals "einfror"

Plus Wilhelm Eger war einer der herausragenden Maler der Region. Er hat die besondere Maltechnik der "Eisaquarelle" entwickelt. Eine Ausstellung in Neusäß würdigt ihn.

"Mitten im schönen Winter" – so lautet der Titel der Ausstellung mit Winterbildern des im Jahr 2021 verstorbenen Neusäßer Künstlers Wilhelm Eger, die derzeit im Rathaus Neusäß zu sehen ist. Eger, einer der herausragenden Maler der Region, hat eine spezielle Maltechnik entwickelt. Beispiele dieser "Eisaquarelle" prägen diese eindrucksvolle Schau eines langen Künstlerlebens.