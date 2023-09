Neusäß

Wie groß soll die Neusässer Bahn-Unterführung einmal werden?

Im Moment laufen im Umfeld der Landrat-Dr.-Frey-Unterführung noch Arbeiten zur Verlegung von Leitungen. 2030 soll die Bahnstrecke saniert werden. Was passiert dann an der Straße?

Plus Wieder geht es im Ausschuss in Neusäß um die Landrat-Dr.-Frey-Straße. Diesmal im Mittelpunkt die Frage: Könnte eine Fahrradstraße der Stadt viel Geld sparen?

Obwohl im Grunde schon längst entschieden, ist die Frage, wie die Unterführung an der Landrat-Dr.-Frey-Straße einmal gestaltet werden soll, nun im Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Neusäß erneut aufgeflammt. Wieder ging es um die Frage, ob die Unterführung als Fahrradstraße umgebaut werden soll, diesmal vor dem Hintergrund einer Anfrage der Bahn. Die will bis Ende des Monats wissen, ob Neusäß die Unterführung im Zuge der Sanierung der Bestandsstrecke 2030 aufgeweitet und erhöht haben möchte oder nicht. Schon vor der Diskussion waren die Positionen klar.

Denn die sind bereits in mehreren Sitzungsrunden und auch Abstimmungen ausgetauscht worden, bevor die Anfrage der Bahn kam. Die CSU mit ihrer Mehrheit im Ausschuss möchte die Verkehrsader auf jeden Fall für alle Verkehrsteilnehmer auch in Zukunft offen halten. Sie sieht darin eine Möglichkeit, in Zukunft vielleicht einen echten Zugang zum Bahn-Haltepunkt Neusäß erstellen zu können, dem geplanten Feuerwehrhaus an der Kreuzung Ortlieb- und Landrat-Dr.-Frey-Straße eine gute Ausgangsposition zu verschaffen und auch den Schulkindern und Jugendlichen, die das Schulzentrum besuchen, einen sicheren Weg dorthin zu garantieren. Denn eine breitere Bahnunterführung könnte ordentliche Geh- und Radwege mit sich bringen.

