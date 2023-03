Wie können Städte mit dem Klimawandel umgehen?

Die SPD fordert ein Konzept zur Klimaanpassung. Die Stadt sagt, sie arbeite längst mit diesen Maßgaben. In Kürze ist zudem eine Klausur zum Thema angesetzt.

Mehr Grün in der Stadt, Trinkwasserbrunnen für durstige Menschen oder die Förderung energetischer Sanierungen bei Gebäuden – reichen solche Maßnahmen, um sich als Stadt dem Klimawandel zu stellen? Die SPD-Fraktion im Neusässer Stadtrat meint Nein. Sie fordert seit einigen Monaten, dass die Stadt über ein weitergehendes Konzept nachdenken müsse. Dritte Bürgermeisterin Susanne Höhnle hat einen entsprechenden Antrag jetzt im Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt. Der Rest des Gremiums findet hingegen, der Weg sei der richtige.

Denn der basiere auf zwei Säulen, so Stadtbaumeister Björn Nübel, nämlich dem Klimaschutz und der Klimaanpassung. Zum Klimaschutz plant der Stadtrat schon in wenigen Wochen eine Klausur, um sich bei diesen Themen auf den neuesten Stand zu bringen. Unter anderem wird es dabei um das Thema erneuerbare Energien gehen.

Greiner: "Klimaanpassung passiert täglich"

Doch auch bei der Klimaanpassung sieht sich die Stadt auf einem guten Weg. "Das ist unser tägliches Handeln", so Bürgermeister Richard Greiner. Er nannte die Neuplanung des Stadtplatzes vor dem Café Wolf, der mehr Grün enthalten solle. Im Gegensatz zur Stadt Augsburg würden in Neusäß zudem jedes Jahr mehr Bäume gepflanzt als gefällt, nannte er ein weiteres Beispiel. Weitere Projekte seien, Geh- und Radwege in angemessenem Umfang zu beschatten oder das Auffangen von Regenwasser, um damit das Stadtgrün wieder zu bewässern.

Dennoch fehlt Susanne Höhnle ein strukturiertes Konzept hinter dem Maßnahmenkatalog. Sie beantragte nun, ihren Antrag zu vertagen. Das sahen jedoch nicht einmal die Grünen so. Stadträtin Ulla Schwinge-Haines sagte, ihre Fraktion habe jahrelang immer wieder ähnlich lautende Anträge eingebracht, unter anderem 2009 und 2013. "Deshalb sind wir mit dem, was jetzt passiert, nicht so frustriert. Endlich arbeiten wir an den gleichen Zielen." Die anstehende Klausur sei nun genau die richtige Gelegenheit, Konzept zu erstellen.

Klimawandel stellt Städte vor eine Daueraufgabe

Auch Bürgermeister Greiner sah den Antrag als abgearbeitet an. Am Ende stimmte nur die SPD für eine Vertagung. Mit der Klausur freilich sei das Thema nicht zu Ende. "Das ist jetzt eine Daueraufgabe", so Greiner.

