06:00 Uhr

Wie viele Kita-Plätze braucht Neusäß?

In Neusäß werden auch in Zukunft weitere Plätze für die Betreuung von Kindern im Alter von null bis zehn Jahren gebraucht.

Plus Die Stadt will auf steigende Zahlen und einen weiteren Rechtsanspruch bei der Förderung von Kindern vorbereitet sein. Dabei hat sie selbst nicht alles in der Hand.

Von Jana Tallevi

Steigende Geburtenzahlen, Zuzüge und ab 2026 auch noch der Anspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder - die Planung von Plätzen in Krippe, Kindergarten und in der Betreuung von Grundschulkindern für die nächsten zehn Jahre ist schwierig. Deshalb wollte es die Stadt Neusäß genauer wissen und hat einen Statistiker gefragt. Seine Einschätzung: Der Bedarf wird voraussichtlich für jede Altersgruppe steigen. Dabei wird es aber wohl gar nicht die größte Herausforderung sein, die Räume bereitzustellen.

