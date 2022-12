Wieder eine Weihnachtsfeier für die Senioren in Neusäß

Eine nette Abwechslung für Seniorinnen und Senioren wird es in Neusäß geben. Es fahren Busse zur Weihnachtsfeier.

Die Zeit der großen Abstände ist vorbei: Die Stadt Neusäß veranstaltet für alle Seniorinnen und Senioren, die in Neusäß wohnhaft sind, wieder einen vorweihnachtlichen Nachmittag in der Stadthalle Neusäß. Die Veranstaltung in bekannter Manier findet am Sonntag, 11. Dezember, von 14 bis 17.30 Uhr statt. "Das Programm mit seinen künstlerischen Darbietungen soll auf die besinnliche Adventszeit und das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen und den Anwesenden besonders nach der Corona-Zwangspause ein paar gesellige Stunden bescheren", sagt Bürgermeister Richard Greiner zu der Veranstaltung. "Hier kommen in lockerer Runde neue Kontakte zustande, alte werden aufgefrischt, so ist dieser Nachmittag ein wesentlicher Bestandteil für unsere ältere Stadtgesellschaft."

Neben verschiedenen Gruppen von der Musikschule Neusäß tritt auch eine Kinderballettgruppe der Tanzschule Tingreen Jagob auf. Der Männergesangverein Neusäß-Westheim rundet das Programm ab.

Für alle Teilnehmer ist wieder ein von der Stadtverwaltung organisierter kostenloser Bus-Zubringerdienst mit folgendem Fahrplan vorgesehen. Die Abfahrtszeiten:

Steppach: 12.45 Uhr Bushaltestelle Steppach Mitte, Café Ertl, 12.50 Uhr Bushaltestelle "Steppach, Schule" beim Kindergarten an der Kolpingstraße

Vogelsang: 12.55 Uhr Bushaltestelle Ulmer Landstraße (stadtauswärts)

Schlipsheim: 13 Uhr Bushaltestelle "Schlipsheim Mitte", Bergstraße

Hainhofen: 13.05 Uhr Bushaltestelle "Gasthaus Mayr"

Westheim: 13.10 Uhr Bushaltestelle "Winterstraße", 13.12 Uhr Bushaltestelle "Seniorenheim Notburga", 13.15 Uhr Bushaltestelle "Raiffeisenbank", 13.20 Uhr Bushaltestelle "Abzweigung Bahnhof"

Alt-Neusäß: 13.22 Uhr Bushaltestelle "Westheimer Straße", ehem. BRK Blutbank, 13.25 Uhr Bushaltestelle "Neusäß Süd" 13.05 Uhr Bushaltestelle "Lohwald, Seniorenzentrum".

Ottmarshausen: 13.10 Uhr Bushaltestelle "Schmutterbrücke", 13.12 Uhr Bushaltestelle "Mühlbachstraße"

Hammel: 13.15 Uhr Bushaltestelle "Mühlbachstraße"

Täfertingen: 13.20 Uhr Bushaltestelle "Täfertingen Mitte" (Bäckerei Balletshofer), 13.25 Uhr Bushaltestelle "Portnerstraße" (Alter Hammelberg).

Gegen 17.30 Uhr erfolgt die Rückfahrt ebenfalls wieder mit dem Bus. (AZ)