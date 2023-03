Windkraft: Neusäß will Ergebnisse des Regionalverbands abwarten

Plus Wo könnte in Neusäß eine Windkraftanlage entstehen? Ein Antrag der Grünen sorgt für Diskussionen im Umweltausschuss.

In der jüngsten Sitzung befasste sich der Umweltausschuss Neusäß mit einem Antrag der Grünen-Fraktion. Sie wollte wissen, wie das Stadtgebiet auf mögliche Standorte für Windkraftanlagen geprüft werden könnte.