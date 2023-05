Neusäß

Wo Neusäß beim Klimaschutz am meisten Luft nach oben hat

Nur sechs Prozent des Stromverbrauchs in Neusäß sind durch erneuerbare Energien gedeckt.

Plus Mit dem Ausbau der Fernwärme treibt Neusäß die Energiewende bereits voran. Dennoch gibt es viel zu tun. Ein Experte nannte konkrete Zahlen.

Von Jonathan Lyne

Knapp 17 Jahre bleiben dem Freistaat noch: Bis 2040 möchte Bayern klimaneutral werden. In Neusäß sei im Bereich Klimaschutz "schon wahnsinnig viel passiert", sagte Bürgermeister Richard Greiner ( CSU). Doch wie weit ist die Stadt tatsächlich? Handfeste Zahlen bekamen Greiner und der Stadtrat in der jüngsten Sitzung präsentiert. Hans-Jörg Barth vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu hatte sich intensiv mit Neusäß beschäftigt, viele Daten und Statistiken ausgewertet. Einen "Rundumschlag" kündigte er an.

Viel Luft nach oben gibt es in Neusäß nach seinen Ergebnissen vor allem bei der Stromversorgung: Nur sechs Prozent des Stromverbrauchs sind durch erneuerbare Energien gedeckt. Zum Vergleich: Im Landkreis Augsburg liegt der Anteil hier bei fast 30 Prozent. Hier gebe es noch "wahnsinnig viel zu tun", betonte Barth. Als einfache Lösung nannte er die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Stadt. Die seien aktuell weitgehend leer. Auch Freiflächen-Solaranlagen seien eine Option.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

