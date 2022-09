Neusäß

vor 1 Min.

Wo Neusäß die meiste Energie verbraucht

Plus So ändern sich die Zeiten: Noch vor Kurzem sah die Stadt Gasheizungen als gute Alternative an. Was das nun bedeutet – auch für das Freizeitbad Titania.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Gasheizungen sind günstige und energieeffiziente Möglichkeiten, städtische Liegenschaften zu erwärmen. So dachte man bei der Stadt Neusäß noch im Jahr 2021. Und so wurden bis dahin kostenintensive Nachtspeicher- und Ölheizungen gegen modernere Heizungen ausgetauscht. Mit der Folge, dass der Verbrauch an Gas für Heizungen im Jahr 2021 höher lag als in den Jahren davor, insgesamt bei über 80 Prozent. Doch die Stadt Neusäß setzt auch auf regenerative Energie, zeigt der Energiebericht für das vergangene Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen